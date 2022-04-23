Нова фаза війни почалася, здатність Росії воювати залежить від санкцій, – Єрмак

"У боротьбі російського холодильника з телевізором має перемогти інстинкт самозбереження".

Нова фаза війни Росії з Україною, яка вже почалася, буде інакша і Україна до неї підійшла сильнішою.

Про це очільник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у колонці для nv.ua.

“Російський бліцкриг провалився, бо наша армія та народ зірвали всі плани кремля. Збройні сили отримують більше ефективної зброї, питання ленд-лізу з абстрактно-теоретичної переходить у практичну площину, банківська система витримала, спроби створити продовольчу та паливну кризи провалилися”, – йдеться в колонці.

Єрмак зазначив, що здатність Росії воювати залежить, зокрема, і від іншого фронту – санкційного.

“Мета обмежень – примушувати росію припинити агресію через економічні важелі. У боротьбі російського холодильника з телевізором має перемогти інстинкт самозбереження. Ми маємо змусити санкції працювати – без збоїв та імітацій. Маємо зробити їх “необхідними” – тобто такими, які обійти неможливо”, – додав очільник ОПУ.

Єрмак додав, що вже розроблено санкційний план групи Єрмака-Макфола, який доступний нашим союзникам, і пропозиції входять до санкційних обмежень США.

“Нафтове ембарго, санкційний тиск на банківську систему, визнання росії державою-спонсором тероризму – все це там є. Ми вже скористалися можливістю президенства в Європейському енергетичному співтоваристві, яке Україна отримала на 2022 рік, і формально внесли до цієї організації пропозицію щодо запровадження повного нафтогазового ембарго щодо рф”, – зауважив Єрмак.

Нагадаємо, чиновники США і Європейського Союзу обговорюють варіанти скорочення доходів, які Росія отримує від продажу нафти.

Більшість країн Євросоюзу вживають заходів для скорочення імпорту російських енергоносіїв, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну. Однозначно відмовляється зробити це лише Угорщина.

У березні лідери ЄС пообіцяли скоротити споживання російського газу на 66% до кінця цього року та до 2027 року зламати залежність блоку від російських енергоресурсів. Російська нафта вже заборонена США та Великобританією.