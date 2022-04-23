Окупанти обстріляли Золоте у Луганській області, є двоє загиблих

Двох людей також поранено.

Окупанти здійснили артилерійську атаку на місто Золоте у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Приблизно о 15:00 росіяни відкрили вогонь по центру міста Золоте”, – йдеться у повідомленні.

Снаряди потрапили в житлові будинки. Дві особи загинули на місці, ще двох поранено.

Гайдай зазначив, що “ледве встигли евакуювати 15 місцевих жителів, серед яких 8 з інвалідністю, як росіяни обстріляли містечко”.

Нагадаємо, 17 квітня внаслідок обстрілу росіянами центру Золотого загинуло двоє, четверо було поранено.