Окупанти обстріляли Золоте у Луганській області, є двоє загиблих

Окупанти здійснили артилерійську атаку на місто Золоте у Луганській області.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“Приблизно о 15:00 росіяни відкрили вогонь по центру міста Золоте”, – йдеться у повідомленні.
Снаряди потрапили в житлові будинки. Дві особи загинули на місці, ще двох поранено.
Гайдай зазначив, що “ледве встигли евакуювати 15 місцевих жителів, серед яких 8 з інвалідністю, як росіяни обстріляли містечко”.
Нагадаємо, 17 квітня внаслідок обстрілу росіянами центру Золотого загинуло двоє, четверо було поранено.