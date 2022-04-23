Епіфаній звернувся з пасхальним посланням до українців

Він нагадав, що воскресіння Христове є радісним нагадуванням про неминучу перемогу Божу над гріхом і беззаконням, про перемогу добра і правди.

Напередодні Великодня Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся з пасхальним посланням до пастирів, чернецтва та православних вірних України.

Послання оприлюднене на сайті Православної церкви України.

Наводимо текст послання Епіфанія:

"Дорогі брати і сестри!

Христос воскрес!

Які, здавалося б, прості ці слова, але яким глибоким змістом вони наповнені для нас, бо ними ми не просто підтримуємо традицію, вітаючи одне одного з черговим святом. Цими словами ми сповіщаємо свою власну віру в перемогу Сина Божого і закликаємо до цієї віри ближніх та все людство.

У чому полягає ця перемога? Не лише в тому, що Христос, Якого зрадили, несправедливо засудили, розіп’яли на хресті та поховали, як мертвого, воскрес, тобто переміг смерть і повернувся до життя. І до цього з волі Божої звершувалися чудесні воскресіння, як, наприклад, воскрешення Лазаря, який чотири дні вже був у гробі. Однак навіть такі чудеса не могли перемінити загальної влади смерті над людством. Лише воскресіння Господа нашого Ісуса Христа стало перемогою над самою смертю, відкривши життя вічне для всіх.

«Смерте! Де твоє жало? Пекло! Де твоя перемога?» – повторюємо ми нині слова апостола Павла, про які нагадує нам також святитель Іоан Золотоустий, і продовжуємо: «Дяка Богові, Який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа» (1 Кор. 15: 55, 57).

Коли Спаситель чудесно воскрешав померлих, то Своєю силою Він долав наслідки гріхопадіння, а через Свої власні смерть і воскресіння Христос подолав власне причину смерті людей – рабське підкорення нашої природи гріху. Тому й називає Писання цю подію перемогою, бо не лише для когось одного чи навіть і багатьох на певний час відступила смерть, але для всього людства й назавжди вона подолана. Завдяки воскресінню Христовому всі люди, які впродовж цілої історії прийшли в буття, у день кінця світу, коли Господь прийде зі славою для звершення Суду, воскреснуть із мертвих.

Через гріхопадіння Адама і Єви зло увійшло в нашу природу, полонило людство, перетворило людей на своїх рабів та вбиває всіх нас, бо смерть є наслідком влади зла над нами, але через Сина Людського – Господа нашого Ісуса Христа – смерть долається в самій своїй основі, бо викорінюється влада гріха і зла над людиною. Воскреснувши, Господь перемагає дію зла у Своїй людській природі, і через це стає переможцем для всіх людей, знищуючи саму смерть.

Так про це нам свідчить і апостол Павло, у Першому посланні до коринфян кажучи: «Як смерть через людину, так через людину i воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так у Христi всі оживуть […]. Останній же ворог знищиться – смерть» (1 Кор. 15: 21 – 22, 26).

Отже, коли ми віримо, що Христос воскрес із мертвих, коли вшановуємо цю подію святкуванням та сповіщаємо її всім через вітання, то ми тим самим стверджуємо також віру у вічне життя. Ми знаємо, що смерть, хоча і прийде до нас, не буде остаточним вироком, але тимчасовою реальністю, завершення якої буде у загальному воскресінні з мертвих.

Це знання, ця віра допомагають нам усвідомити цінність всього, що ми робимо, сенс та цінність нашого власного життєвого часу, цінність отриманих нами від Бога талантів та можливостей. Якби наше життя обмежувалося лише тим, що ми маємо тепер, та завершувалося могилою, то хіба насправді щось мало б сенс? Як би довго не жила людина і чого б не досягла – доброго чи злого, все б розвіювалося прахом смертним. Однак усвідомлення нами безсмертності душі, усвідомлення неминучості нашого власного воскресіння й наступного безкінечного, вічного життя дає глибокий сенс та зміст всьому, що ми маємо тут. Бо тим, як ми живемо, що ми робимо, чого досягаємо, що долаємо, чим наповнюємося, ми визначаємо нашу власну вічність.

Воскресіння Христове утверджує нас не лише у вірі в наше власне воскресіння, а сповіщає нам також і про вічну відплату як за праведність, так і за гріхи. Наше добро має наслідком вічне блаженне буття, а наше зло веде до осудження на вічні муки. Отже, безсмертя і вічність чекає на всіх нас, але якими вони будуть – залежить від кожного особисто.

Ось чому для всіх, хто чинить добро і прагне його примножувати, звістка про Христове воскресіння й отриманий нами дар вічного життя є радістю. А для грішників, для неправдомовців, для вбивць і душогубів, воскресіння Христове є грізним закликом до покаяння та звісткою про неминучу й вічну відплату в геєні вогненній, яка приготовлена для слуг диявола.

Дорогі брати і сестри!

Нині, коли ми вітаємо одне одного з Пасхою Господньою, з Великоднем, на нашій землі ворог продовжує проливати кров невинних. Попри святість для всіх християн днів Страсного тижня та Воскресіння Христового російські війська не лише не зупинилися у своїх злочинах, а вони, ніби натхненні самим сатаною, примножили кровопролиття. Упродовж всього Великого посту Росія, яка вважає себе оплотом правдивого християнства, руйнувала наші міста і села, вбивала невинних, нищила все, до чого була здатна досягнути. Хіба одне це, хіба всі ці отруйні, смертоносні плоди «русского міра» не є достатнім свідченням того, що не благословіння Боже, а прокляття має на собі та справа, яку чинить Росія, її правителі, її війська, її отруєні брехнею мешканці?

Для нас, для всіх, хто невинно страждає від імперії зла навіть сьогодні, в день Пасхи, воскресіння Христове є радісним нагадуванням про неминучу перемогу Божу над гріхом і беззаконням, про перемогу добра і правди. А для ворогів, які вдерлися в наш український дім, для душогубів і вбивць, які навіть у ці священні дні не лише не зупинили кровопролиття, але тільки примножують його, Христове воскресіння є нагадуванням про справедливу відплату й немилосердне покарання для всіх немилосердних.

Коли Спасителя розпинали на хресті та ховали у гробі, серця вірних були сповнені стражданням і болем, але воскресіння Христове перетворило плач на радість, відігнало скорботу, утвердило надію. Так було в давній час, так є і нині – святкуючи Пасху Христову, прославляючи воскреслого Господа, ми серед страждань і жаху війни отримуємо духовне зміцнення впевненістю в перемозі правди й добра, в перемозі життя вічного над силою пекла.

У цей день прославлення великої, вічної перемоги з особливими почуттями вітаємо ми з Пасхою наших мужніх воїнів-захисників, молитовно бажаючи їм благословіння від Христа воскреслого, перемоги у боротьбі зі супротивниками, Божої допомоги в служінні та благодатного захисту. Просимо в Господа опіки та захисту для всіх мирних мешканців, які страждають від російських обстрілів. Ми молимося за всіх поранених у війні, хто зазнає страждань тіла й душі, та просимо в Господа подати їм зцілення.

Нехай Боже благословіння перебуває над тими, хто жертовно і з любов’ю служить ближнім, хто надає допомогу нужденним, піклується про вигнанців, хто підносить голос проти неправди й у різний спосіб, але звершує одну справу – бореться з темрявою і злом.

У день свята сердечні вітання та побажання незламності духу, державницької мудрості та зміцнення сил у праці задля України – для нашого Президента, Уряду і парламентарів, для очільників громад, для всіх, хто з гідністю несе свої обов’язки перед українським народом у цей час викликів та випробувань.

У нашому святкуванні ми згадуємо в молитвах про наших поневолених братів і сестер, про тих, хто зараз живе під владою окупантів, і тих, хто перебуває в кайданах полону чи несправедливого ув’язнення. Нехай Господь допоможе вам у цей важкий час і наблизить день вашого визволення та свободи.

Зі Світлим Христовим Воскресінням сердечно вітаю всіх православних християн України – повноту помісної Української Православної Церкви – і тих, хто дочасно перебуває поза спілкуванням з нею. Війна, головною причиною якої стала отруйна ідея «русского міра», нехай спонукає тих, хто дотепер ще вагається, відкинути московське духовне ярмо, послідувати Томосу й канонічному порядку та єднатися навколо Київського престолу в єдиній помісній Православній Церкві України.

Вітаю з Пасхою Господньою всіх, хто вірить у воскреслого Христа, і все світове українство!

Попри біль і страждання, руйнування й горе, які принесла в наш дім війна, ніщо не може відібрати ту спільну радість, яку серед темряви нічної та на світанку нового дня нової України приносить нам сьогодні Воскресіння Христове. Від серця до серця ділімося цією радістю, примножимо її, сповіщаючи про велику перемогу над гріхом, злом і смертю, адже воістину

Христос воскрес!".

Нагадаємо, що на Великдень з 05:00 24 квітня після закінчення комендантської години всі українці можуть завітати до храмів своїх міст. О 23:30 23 квітня кожен охочий зможе долучитися до богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві в ефірі національного марафону єдиних новин. Також о 07:30 розпочнеться трансляція богослужіння УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Хрестового у Києві.