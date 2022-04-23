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ЗСУ ліквідували двох російських генералів, ще одного важко поранили

Це сталося вчора на Херсонщині.

ЗСУ ліквідували двох російських генералів, ще одного важко поранили
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/AFUStratCom

У Херсонській області українські військові знищили командний пункт 49-ї армії РФ. Два генерали загинули, ще один перебуває у критичному стані.

Про це в суботу, 23 квітня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Згідно з повідомленням, у п’ятницю, 22 квітня, ЗСУ завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ. Його, як зазначають розвідники, "всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області".

"Результат ураження – ППУ 49А знищено, двох генералів окупантів ліквідовано, один важко поранений, у критичному стані евакуйований", – сказано в повідомленні.

Персональні дані російських військових уточнюються.

Учора про знищення передового командного пункту військ окупантів у Херсонській області повідомляв радник глави ОП Олексій Арестович. За його словами, "це крутіше Чорнобаївки буде".

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