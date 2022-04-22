​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"

Там було близько 50 старших російських офіцерів.

ЗСУ знищили передовий командний пункт військ окупантів в Херсонській області.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Ми накрили передовий командний пункт армійського рівня в Херсонській області. Це крутіше Чорнобаївки буде.Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх невідома, але гадаю, сумна. Вибухало довго. Передовий командний пункт. Як би ще 1 (убитий) командувач армії не додався", - повідомив він.

Нагадаємо, 18 квітня, українські військові 16-й раз поспіль завдали удару по аеропорту в селищі Чорнобаївка Херсонської області, де російські окупанти зосередили свою військову техніку.