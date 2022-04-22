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Зеленський закликав знешкоджувати колаборантів

Зеленський закликав знешкоджувати колаборантів
Фото: Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський закликав українців на тимчасово окупованій території до спротиву та знешкодженню колаборантів.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у щоденному відеозверненні.

"Ще раз наголошую: за будь-якої можливості кожен і кожна мають протистояти окупації. Ігноруйте окупантів. Не співпрацюйте з ними. Не допомагайте їм. Знешкоджуйте колаборантів", - сказав він.

При цьому президент зазначив, що вірить, що Україна зможе повернути контроль над своїми територіями на півдні держави, і на сході: "В усіх районах, куди під прапором Росії занесли деградацію, руйнування та смерть. Але це залежить від того, наскільки єдиними ми всі будемо в протидії російському вторгненню". 

Він також закликав до єдності.

"Якщо ви за кордоном – підтримуйте Україну. Якщо ви займаєтеся звичайною економічною діяльністю – робіть усе, щоб Україні було якнайбільше користі. Якщо ви опинилися на тимчасово окупованій території – старайтесь зробити окупантам якнайбільше проблем. Збройні Сили України – це наш фундамент. Але на цьому фундаменті має завжди стояти фортеця з нашої національної єдності. Єдності усіх українців, які борються за життя і проти смерті. Проти російської навали", - сказав Володимир Зеленський.

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