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Нічних богослужінь на Великдень цього року у Львові проводити не будуть

Не буде також традиційних масових обливань на площі Ринок. 

Нічних богослужінь на Великдень цього року у Львові проводити не будуть
Фото: Роман Балук, city-adm.lviv.ua

Через війну з Росією нічних богослужінь на Великдень цього року у Львові проводити не будуть.

Про це повідомила міська рада з посиланням на рішення Ради єпископів Львова.

“Всі богослужіння заздалегідь сплановані, складено відповідні графіки, які минулої неділі були озвучені прихожанам храмів. Відтак мешканців та гостей міста просять з розумінням поставитися до прийнятого рішення та в першу чергу дбати про свою безпеку, позаяк для ворога немає нічого святого”, – йдеться у повідомленні.

Заради безпеки жодних масових заходів на Великодні свята мерія не організовуватиме. 

Зокрема не буде традиційних масових обливань на площі Ринок. 

“Для тих, хто не в силі “стриматись” від спокуси пообливатися, на обливаний понеділок у місті запустять сухий фонтан на площі Митній і два фонтани на вул. Коперника”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, УПЦ МП просить владу дозволити богослужіння у Великодню ніч, попри те, що РФ фактично "анонсувала" обстріли храмів. Відомо про ймовірні провокації окупантів у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській областях.

Міністерство культури та інформаційної політики запросило вірян приєднатися до великодніх служб дистанційно.

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