На Донеччині окупанти обстріляли 20 населених пунктів, найбільше ударів завдали по Слов’янську

Сьогодні на Донеччині найбільшого удару було завдано по Слов’янську: вночі росіяни обстріляли місто, ймовірно, касетними боєприпасами.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Пошкоджено 9 багатоповерхівок і 12 приватних будинків, школа, крамниця і зупинки автотранспорту. Наразі тривають роботи з відновлення електро- і газопостачання.
У Лимані росіяни застосували РСЗО “Ураган” і поцілили в Обласну травматологічну лікарню.
Знищена вщент адміністративна будівля в Олександрівці. Там же пошкоджено багатоповерховий будинок. За попередньою інформацією, жертв немає.
У Світлодарську вночі пошкоджень зазнала одна багатоповерхівка – без постраждалих.
Під артилерійським вогнем опинилося Добропілля: пошкоджено адміністративну будівлю, поранено щонайменше двоє людей.
Загалом сьогодні окупанти обстріляли 20 населених пунктів, у яких зруйнували або пошкодили 34 цивільні об'єкти.
Нагадаємо, росіяни за минулу добу обстріляли 25 населених пунктів Донеччини і Луганщини. Було поранено мирного жителя, руйнувань зазнали місцеві школи і лікарні та житлові будинки.