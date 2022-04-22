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На Донеччині окупанти обстріляли 20 населених пунктів, найбільше ударів завдали по Слов’янську

У Добропіллі поранено щонайменше двоє людей.

На Донеччині окупанти обстріляли 20 населених пунктів, найбільше ударів завдали по Слов’янську
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Сьогодні на Донеччині найбільшого удару було завдано по Слов’янську: вночі росіяни обстріляли місто, ймовірно, касетними боєприпасами.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Пошкоджено 9 багатоповерхівок і 12 приватних будинків, школа, крамниця і зупинки автотранспорту. Наразі тривають роботи з відновлення електро- і газопостачання.

У Лимані росіяни застосували РСЗО “Ураган” і поцілили в Обласну травматологічну лікарню.

Знищена вщент адміністративна будівля в Олександрівці. Там же пошкоджено багатоповерховий будинок. За попередньою інформацією, жертв немає.

У Світлодарську вночі пошкоджень зазнала одна багатоповерхівка – без постраждалих.

Під артилерійським вогнем опинилося Добропілля: пошкоджено адміністративну будівлю, поранено щонайменше двоє людей.

Загалом сьогодні окупанти обстріляли 20 населених пунктів, у яких зруйнували або пошкодили 34 цивільні об'єкти.

Нагадаємо, росіяни за минулу добу обстріляли 25 населених пунктів Донеччини і Луганщини. Було поранено мирного жителя, руйнувань зазнали місцеві школи і лікарні та житлові будинки.

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