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На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
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На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)

За попередньою і наразі не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: azh.kz

У Запорізькій області вранці 22 квітня трапилася надзвичайна подія. Впав літак Ан-26, який виконував технічний рейс.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні зранку у Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі", – сказано в повідомленні.

Наразі обставини з'ясовуються. Подробиці обіцяють повідомити згодом.

Оновлення 12:10. Унаслідок падіння транспортного літака Ан-26 над Запорізькою областю одна людина загинула, двоє постраждали. 

"Сьогодні о 09:00 в районі Михайлівки Запорізького району впав літак Ан-26, що, за попередньою інформацією, належав Україні. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Кількість екіпажу та причини падіння з'ясовуються", – повідомили у пресслужбі ОВА.

За попередньою і наразі не підтвердженою інформацією, літак зачепив електроопору, внаслідок чого загорівся двигун.

"На місці події працюють ДСНС і відповідні органи", – додали в ОВА.

Оновлення. Ан-26, який впав у Запорізькій області, не належав Збройним силам України. Це цивільний літак, який виконував технічний рейс, заявив депутат ВРУ, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Це цивільний літак, який ніякого відношення до ЗСУ не має. Це черговий злочин РФ, яка збиває мирні літаки. Ця авіакомпанія, яка здійснювала технічний виліт цього літака, жодного відношення до воєнних дій не має", – цитує нардепа агентство УНН.

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