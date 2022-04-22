Великобританія оголосила про повернення свого посольства до Києва

"З нетерпінням очікую на роботу в Києві", - написала в Twitter британський посол Мелінда Сімонс.

Великобританія заявила, що повертає своє посольство до Києва.

Про це повідомили в британському МЗС.

We’re planning for Her Majesty’s Ambassador to Ukraine @MelSimmonsFCDO to return to Kyiv, and will re-open the British Embassy in the city shortly.



We #StandWithUkraine 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/mwJqKx3T9a — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) April 22, 2022

Посол ВБ в Україні Медінда Сімонс у своєму Twitter написала, що з нетерпіння очікує на роботу в Києві.

"Ми знову відкриваємо посольство Великобританії у Києві з нашим послом Меліндою Сімонс, яка скоро повернеться до міста. Дякую Мелінді та вашій команді за вашу важку роботу та стійкість. Ми на стороні України!", - наголосила британська прем'єр Ліз Трасс.

NEW: We are re-opening the British Embassy in Kyiv, with our Ambassador @MelSimmonsFCDO returning to the city shortly. Thank you to Melinda and your team for your hard work and resilience. We stand with Ukraine 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/PpnRNWN1vt — Liz Truss (@trussliz) April 22, 2022

Нагадаємо, в українському МЗС повідомили, що в Києві відновили роботу 16 дипломатичних представництв.