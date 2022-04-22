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Великобританія оголосила про повернення свого посольства до Києва

"З нетерпінням очікую на роботу в Києві", - написала в Twitter британський посол Мелінда Сімонс.

Великобританія оголосила про повернення свого посольства до Києва
Фото: EPA/UPG

Великобританія заявила, що повертає своє посольство до Києва.

Про це повідомили в британському МЗС.

Посол ВБ в Україні Медінда Сімонс у своєму Twitter написала, що з нетерпіння очікує на роботу в Києві.

"Ми знову відкриваємо посольство Великобританії у Києві з нашим послом Меліндою Сімонс, яка скоро повернеться до міста. Дякую Мелінді та вашій команді за вашу важку роботу та стійкість. Ми на стороні України!", - наголосила британська прем'єр Ліз Трасс.

Нагадаємо, в українському МЗС повідомили, що в Києві відновили роботу 16 дипломатичних представництв.

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