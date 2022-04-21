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Казахстан відправив в Україну 20 тонн гуманітарної допомоги

Це вже восьма машина з гумвантажем; загалом казахські волонтери зібрали вже майже 200 тонн такої допомоги.

Казахстан відправив в Україну 20 тонн гуманітарної допомоги

Штаб гуманітарної підтримки України в Казахстані відправив черговий вантаж- а це 20 тонн гуманітарної допомоги - в нашу державу.

Про це повідомили в посольстві України в Казахстані.

Серед вантажу - засоби особистої гігієни та продукти харчування. Загалом волонтери зібрали і відправили в Україну майже 200 тонн гумдопомоги.

"З восьми фур п'ять уже прибули в Україну, і гумдопомогу розподілено по регіонах, що потребують, дві фури - ще в дорозі, і, нарешті, восьму відправили сьогодні", - повідомив посол України в Казахстані Петро Врублевський. 

Раніше в Україну вже відправили 8 авіарейсів з гуманітарною допомогою від казахстанців та 3 ще рейси – від влади країни.

Фото: Facebook/Посольство України в Казахстані

Фото: Facebook/Посольство України в Казахстані

У посольстві кажуть - фури з гуманітарною допомогою прямують територією Азербайджану, Болгарії, Туреччини та Румунії. Це займає приблизно два тижні. На територію України допомогу скеровують у великі хаби. Нинішня вантажівка приїде, приміром, у Вінницю.

За інформацією українського посольства, пункти прийому гуманітарної допомоги працюють в 11 регіонах Казахстану: у Караганді, Уральську, Семеї, Усть-Каменогорську, Актау, Туркестані, Атирау, Екібастузі, Актобе, Алмати та Нур-Султані. 

Нагадаємо, на початку березня Президент України Володимир Зеленський і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорили ситуацію з безпекою у регіоні і домовилися співпрацювати з гуманітарних питань.

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