​ЄС закликає громадян економити, щоб зменшити енергетичну залежність Росії

Домогосподарства зможуть заощаджувати 450 євро щорічно, а економія в межах ЄС складе 17 мільярдів кубометрів природного газу і 220 мільйонів барелів нафти на рік.

Європейський союз у співпраці у партнерстві з Міжнародним енергетичним агентством окреслив дев’ять кроків, які можуть зробити громадяни країн ЄС для зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє Міжнародне енергетичне агентство.

«Зіткнувшись з жахливими сценами людських страждань, які ми бачили після вторгнення Росії в Україну, люди в Європі хочуть вжити заходів», – сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол. – Використовувати менше енергії – це конкретний спосіб допомогти українському народу – і допомогти собі. У нашому посібнику є прості кроки, які з невеликим дискомфортом з нашого боку можуть зменшити потік грошей до російських військових і допомогти вивести нас на шлях до чистішої та більш стійкої планети».

Рекомендовані кроки передбачають зниження температури опалення, роботу з дому, коли це можливо, щоб уникнути поїздок на роботу, зменшення середньої швидкості, а також використання автомобіля або подорожі громадським транспортом, якщо це можливо. Уряди можуть відігравати певну роль, надаючи фінансові стимули, знижуючи тарифи на поїзди та автобуси, а також підтримуючи встановлення сонячних панелей, покращення ізоляції будинку та перехід на інші види палива для опалення.

Згідно з висновками плану, зниження температури опалення лише на 1 °C дозволить заощадити близько 7% енергії, що використовується для опалення, тоді як установка кондиціонера на 1 °C тепліше може зменшити кількість спожитої електроенергії до 10%.

При середній проїзді автомобіля в одну сторону в ЄС 15 кілометрів, робота вдома три дні на тиждень може зменшити рахунки за пальне приблизно на 35 євро на місяць, навіть якщо врахувати збільшення споживання енергії вдома. І оскільки середній автомобіль в ЄС проїжджає приблизно 13 000 кілометрів на рік, зниження крейсерської швидкості на автомагістралях на 10 кілометрів на годину може зменшити рахунки за пальне в середньому приблизно на 60 євро на рік.Згідно зі звітом, домогосподарства можуть заощаджувати 450 євро щорічно на своїх середніх рахунках за електроенергію.

Економія в межах ЄС загалом може скласти 17 мільярдів кубометрів природного газу і 220 мільйонів барелів нафти на рік.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський впевнений у запровадженні нафтового ембарго і чекає на це рішення у найближчому санкційному пакеті Європейського Союзу.

Україна також запропонувала Енергетичному Співтовариству комплексний підхід для позбавлення Європейського Союзу залежності від російських енергоресурсів.