СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
ГоловнаСвіт

​ЄС закликає громадян економити, щоб зменшити енергетичну залежність Росії

Домогосподарства зможуть заощаджувати 450 євро щорічно, а економія в межах ЄС складе 17 мільярдів кубометрів природного газу і 220 мільйонів барелів нафти на рік. 

​ЄС закликає громадян економити, щоб зменшити енергетичну залежність Росії
Фото: EPA/UPG

Європейський союз у співпраці у партнерстві з Міжнародним енергетичним агентством окреслив дев’ять кроків, які можуть зробити громадяни країн ЄС для зменшення залежності від російських енергоносіїв. 

Про це повідомляє Міжнародне енергетичне агентство

«Зіткнувшись з жахливими сценами людських страждань, які ми бачили після вторгнення Росії в Україну, люди в Європі хочуть вжити заходів», – сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол. – Використовувати менше енергії – це конкретний спосіб допомогти українському народу – і допомогти собі. У нашому посібнику є прості кроки, які з невеликим дискомфортом з нашого боку можуть зменшити потік грошей до російських військових і допомогти вивести нас на шлях до чистішої та більш стійкої планети».

Рекомендовані кроки передбачають зниження температури опалення, роботу з дому, коли це можливо, щоб уникнути поїздок на роботу, зменшення середньої швидкості, а також використання автомобіля або подорожі громадським транспортом, якщо це можливо. Уряди можуть відігравати певну роль, надаючи фінансові стимули, знижуючи тарифи на поїзди та автобуси, а також підтримуючи встановлення сонячних панелей, покращення ізоляції будинку та перехід на інші види палива для опалення.

Згідно з висновками плану, зниження температури опалення лише на 1 °C дозволить заощадити близько 7% енергії, що використовується для опалення, тоді як установка кондиціонера на 1 °C тепліше може зменшити кількість спожитої електроенергії до 10%. 

При середній проїзді автомобіля в одну сторону в ЄС 15 кілометрів, робота вдома три дні на тиждень може зменшити рахунки за пальне приблизно на 35 євро на місяць, навіть якщо врахувати збільшення споживання енергії вдома. І оскільки середній автомобіль в ЄС проїжджає приблизно 13 000 кілометрів на рік, зниження крейсерської швидкості на автомагістралях на 10 кілометрів на годину може зменшити рахунки за пальне в середньому приблизно на 60 євро на рік.Згідно зі звітом, домогосподарства можуть заощаджувати 450 євро щорічно на своїх середніх рахунках за електроенергію.

Економія в межах ЄС загалом може скласти 17 мільярдів кубометрів природного газу і 220 мільйонів барелів нафти на рік. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський впевнений у запровадженні нафтового ембарго і чекає на це рішення у найближчому санкційному пакеті Європейського Союзу.

Україна також запропонувала Енергетичному Співтовариству комплексний підхід для позбавлення Європейського Союзу залежності від російських енергоресурсів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також