Російська армія завдала двох ударів по Запоріжжю, – голова ОВА

Удень 21 квітня російські війська двічі вдарили по Запоріжжю. Подробиці наразі не повідомляють. Відомо, що обійшлося без постраждалих.

"Зафіксовано 2 «прильоти» в Запоріжжі приблизно 30 хвилин тому. Постраждалих немає. Згодом будуть подробиці", – о13:40 написав у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Не фотографуйте і не розповсюджуйте інформацію. Це наша з вами безпека!", – нагадав мешканцям обласного центру посадовець.

Нагадаємо, 17 квітня російські окупанти обстріляли на Запоріжжі селища Старомайорське, Макарівка, Сторожеве, Нескучне, Времівка, Приютне, Вишневе, Малинівка, Полтавка, Новодарівка, Новоукраїнське, Степове. Рашистські війська застосували танки, гради, бронетранспортери, піхоту.