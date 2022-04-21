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У Київській області виявили понад 800 убитих цілими сімʼями цивільних, – Єнін

Кількість загиблих у Бучі перевищує 300. 

У Київській області виявили понад 800 убитих цілими сімʼями цивільних, – Єнін
Буча
Фото: EPA/UPG

Кількість виявлених жертв серед мирних мешканців Київщини зростає щодня. Убитих під час тимчасової окупації людей знаходять під час обстеження територій.

Кількість жертв у Бучі вже перевищує 300 серед мирних, повідомив у інтервʼю "Українським новинам" заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. 

"Загалом у Київській області може досягти тисячі людей. Зараз ми можемо точно говорити про більш ніж 800 знайдених цивільних, яких вбивали сім'ями, вбивали у власних будинках чи катували до смерті", – зазначив він.

Нагадаємо, станом на 6 квітня на Київщині було знайдено більше 900 убитих цивільних. Правоохоронці продовжують виявляти масові поховання. Вчора в Бородянці знайшли дві могили з девʼятьма людьми.

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