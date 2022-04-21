“Азов” знищив у Маріуполі три танки, два БМП та БТР

Техніку знищено за останні дві доби.

Попри надскладну ситуацію у Маріуполі українські воїни за останні дві доби знищили три танки окупантів.

Про це йдеться у Телеграм-каналі окремого загону спеціального призначення “Азов”.

Також знищено бойові машини піхоти та бронетранспортер.

“Не зважаючи на надскладну ситуацію, полк «Азов» за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна вимагає від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь". Там зараз перебуває близько 1000 цивільних та 500 поранених військових.