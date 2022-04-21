Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
ГоловнаСуспільствоВійна

“Азов” знищив у Маріуполі три танки, два БМП та БТР

Техніку знищено за останні дві доби.

Попри надскладну ситуацію у Маріуполі українські воїни за останні дві доби знищили три танки окупантів.

Про це йдеться у Телеграм-каналі окремого загону спеціального призначення “Азов”.

Також знищено бойові машини піхоти та бронетранспортер. 

“Не зважаючи на надскладну ситуацію, полк «Азов» за останні дві доби знищив: 3 танки, 2 БМП та БТР”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна вимагає від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь". Там зараз перебуває близько 1000 цивільних та 500 поранених військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також