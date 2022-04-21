У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Україна не отримувала нові літаки від партнерів, – Командування Повітряних Сил
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
Бійці королівської бригади знищили біля Попасної "вагнерівців"
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
СБУ виявила на Харківщині склад із боєприпасами і комплектуючими на $200 млн – все передали ЗСУ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ планує застосовувати радянську військову техніку, яка з 1970-х перебувала на базах зберігання

Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів.

РФ планує застосовувати радянську військову техніку, яка з 1970-х перебувала на базах зберігання

Армія Росії вже готується застосовувати застарілу радянську військову техніку.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

“Для відновлення своїх бойових спроможносте ЗС росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка довгий час (з 1970-х років) знаходилась на базах зберігання. Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для здійснення безперервних обстрілів українських міст”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, протягом квітня:

  • з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ВО знято 18 САУ “Мста-С”;
  • з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) – 28 САУ “Акація”;
  • з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.) центру матеріально-технічного забезпечення Центрального ВО здійснюється переміщення до бази зберігання РАО (Новочеркаськ) 15 САУ “Мста-С”, 5 САУ “Акація”, 20 САУ “Гвоздика”;
  • з 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.) – 15 РСЗВ “Ураган” та 11 ТРК “Точка-У”.

Крім того, у н.п. Києвський (Московська обл.) зафіксовано переміщення ешелону у складі: 6 РСЗВ “Град”; 8 РСЗВ “Ураган” та 7 ТЗМ РСЗВ “Ураган”. За попередніми даними техніка знята з арсеналів Західного ВО.

“Відновлення боєздатності та укомплектування ОВТ угруповання військ Західного ВО здійснюється, у т.ч. за рахунок ОВТ, знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар, 45 км від ДКУ). Обслуговування і ремонт проводяться підрозділами 215 орвб (Маршала Жукова) 20А”, – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, Збройні сили України вперше застосували відібрану в російських військ вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також