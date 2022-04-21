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Росія, схоже, хоче продемонструвати успіхи у війні напередодні 9 травня, – Міноборони Великобританії

Путін все ще хоче підігнати війну під "сакральну дату". 

Росія, схоже, хоче продемонструвати успіхи у війні напередодні 9 травня, – Міноборони Великобританії
Фото: Надано автором

Росія, схоже, хоче продемонструвати значні успіхи у війні проти Україні напередодні 9 травня – Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій.

Це може повпливати на те, наскільки швидко вони будуть проводити бої перед цією датой, йдеться у звіті Міністерства Великобританії. 

"Нині російські сили просуваються із плацдармів на Донбасі до Краматорська, який продовжує зазнавати ракетних атак", – зазначили британські розвідники.

Вони додали, що активність російської авіації зберігається, оскільки РФ прагне надавати безпосередню авіаційну підтримку своєму наступу на сході, знищити українські сили ППО. 

У квітні секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Путін поставив завдання закінчити з війною в Україні до 9 травня і провести "парад побєди". Мета Путіна не змінилася – це знищення України. 

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