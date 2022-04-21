Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область

Ніч у Дніпропетровській області минула під сигналами повітряної тривоги. Вороги обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ.

Людей і будинки не зачепило, однак снаряди потрапили в комунікації, тож у місті вмикнулося світло, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"На цю годину фахівці все поновили – вода та електрика є. І зараз у нас все нормально", – зазначив він.

"Ураган" – це радянська реактивна система залпового вогню з калібром 220 міліметрів. Снаряди до неї більші, ніж до "Граду", але менші за "Смерч".