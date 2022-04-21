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Окупанти на Херсонщині перенесли "референдум" на 27 квітня

Раніше псевдореферендум планували на період з 1 до 10 травня.

Окупанти на Херсонщині перенесли "референдум" на 27 квітня
Фото: Олександр Гунько

Окупаційні війська РФ вирішили перенести дату так званого “референдуму” на Херсонщині з початку травня на 27 квітня. Про це повідомило оперативне командування "Південь." 

"На Херсонщині окупанти активізували підготовку до референдуму. Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди, нехтують всіма законами і нормами. Те, що референдум призначено серед тижня, у робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат," - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ у Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення. Раніше повідомлялось, що проведення псевдореферендуму планується у період з 1 до 10 травня.

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