Від російських окупантів звільнено 934 населених пункти, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогоднішній день від російських загарбників звільнено 934 населених пункти.

Про це він заявив у відеозверненні по закінченню 56 дня повномасштабного вторгненя РФ в Україну.

"Триває повернення до нормального життя звільнених міст і громад України. Звільнено вже 934 населених пункти. Поліція відновила роботу у 435 населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті. Поступово відновлюємо доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту. Відновлюємо автомобільне сполучення, постачання електрики, газу, води", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що наразі у звільнених містах та селищах серед найбільших загроз залишаються міни та розтяжки, які були встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися.

"Щоб знешкодити їх усі, потрібно багато часу, багато зусиль. І я вдячний усім фахівцям, усім рятувальникам, які виконують це важливе завдання. Ще раз закликаю наших громадян, які повертаються у звільнені громади, бути дуже уважними. Не заходити на територію, яка ще не перевірена. Не заходити поки в ліси. Якщо побачите будь-що схоже на міну або розтяжку, одразу повідомляйте поліцію та рятувальників. Не зволікайте й не намагайтеся самостійно прибрати небезпечні предмети", - зазначив Зеленський.

Він також розповів, що максимально жорсткою залишається ситуація на сході та півдні країни. Окупанти не полишають спроб шляхом нового масштабного наступу вибороти хоч якусь "перемогу" для себе, "хоча б щось, що вони зможуть «згодувати» своїм пропагандистам".

"І я щиро вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, усім Збройним Силам України, усім нашим містам, усім нашим громадам, які чинять спротив загарбникам. Які тримаються і своєю боротьбою, без перебільшення, рятують нашу державу. Маріуполь, Авдіївка, Марʼїнка, Красногорівка, Торецьк, Велика Новосілка, Золоте, Попасна, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівка та десятки, десятки інших міст, інших наших громад сходу, громад півдня України, у боротьбі за які вирішується доля нашого народу, доля нашої свободи", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 18 квітня Зеленський повідомив, російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались, і сконцентрували значну частину своєї армії для наступу на сході України.

За даними РНБО, росіяни хочуть повністю захопити Донецьку й Луганську області до Великодня. Розраховують таким чином зробити подарунок голові Кремля Володимиру Путіну.