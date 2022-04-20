Гумкоридор з Маріуполя сьогодні півноцінно не спрацював, - Верещук

Погоджений із російською стороною гуманітарний коридор для евакуації мирних жителів Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"На жаль, гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких", - написала вона у фейсбуці.

Верещук наголосила, що завтра зранку організацію евакуації на Маріупольському напрямку буде продовжено.

"Звертаюсь до наших людей в Маріуполі: ми будемо боротись за кожного з вас!", - додала міністерка.

Водночас, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що частина з запланованих автобусів ізмешканцями Маріуполя рухаються в бік Запоріжжя за визначеним Росією маршрутом. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Кириленко розповів, що з заявленої кількості автобусів виїхало набагато менше. Деталі він пообіцяв розповісти пізніше, а також - повідомити, хто з жителів Маріуполя дістався підконтрольної території, як тільки вони будуть на зв’язку.

Нагадаємо, про відкриття гуманітарного коридору у Маріуполя для евакуації мирного населення зранку повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Перед цим командир 36 бригади морпіхів майор Волина попросив світових лідерів врятувати військових і цивільних з "Азовсталі" та евакуювати їх до третіх країн.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав цивільних терміново евакуюватись із міста до Запоріжжя, поки є нагода.