На Дніпропетровщині провели в останню путь командира розвідгрупи В'ячеслава Дімова

29-річний десантник загинув у Запорізькій області, коли виконував бойове завдання.

В Дніпропетровській області попрощалися з командиром розвідгрупи десантно-штурмових військ Збройних Сил України, 29-річним В'ячеславом Дімовим.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, військовий загинув у Запорізькій області, коли виконував бойове завдання.

Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА

Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА

Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА

Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА

За інформацією пресслужби Марганецької міськради, В'ячеслав Дімов родом із Запоріжжя. Життя привело його до Марганця, де закінчив місцеву гімназію, а згодом - професійний ліцей. У 2014-му Дімов вступив до Одеської військової академії. Після її закінчення був призначений командиром десантно-штурмового взводу 81 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Через місяць його призначили командиром окремого розвідувального взводу.

За словами очільника Дніпропетровщини Валентина Резніченка, у загиблого залишилася дружина. Вони побралися восени 2021 року.

Прощання з героєм відбулося в сквері ім. Т. Шевченка у м. Марганець. Провели бійця в останню дорогу рідні, жителі міста і побратими.

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