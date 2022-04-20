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У Києві критично пошкоджені обстрілами десять будинків

На тих обʼєктах, які зазнали менших руйнувань, уже вивезли уламки і демонтували небезпечні конструкції. 

У Києві критично пошкоджені обстрілами десять будинків
Фото: Макс Требухов

Критичних пошкоджень і руйнувань конструкцій унаслідок обстрілів зазнали десять житлових будинків Києва. Загалом різної руйнації зазнали понад 200 будівель.

Це житлові будинки, школи, садки, приватні садиби, повідомили в КМДА. Умовно всі ці обʼєкти поділили на групи залежно від масштабів руйнувань. 

Нині працюють відповідні міські комісії та фахівці профільних інститутів. Лише після отримання їхніх висновків можна буде ухвалити рішення про долю будівлі та поінформувати людей про можливість заселення, необхідність ремонту чи знесення.

"У близько ста будинках, що зазнали значно менших руйнувань, проведені першочергові роботи. Комунальні керуючі компанії вивезли уламки, закрили плівкою вибиті вікна та балкони, відновили шиферне покриття, демонтували небезпечні конструкції тощо. Необхідні ремонтні роботи будуть проведені згодом", – зазначили в КМДА.

Як виглядають будинки Києва, поруйновані російськими снарядами, дивіться у фоторепортажі LB.ua.

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