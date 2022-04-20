Підрозділи Національної гвардії з початку війни виявили 170 ворожих диверсантів

У затриманих вилучили 33 одиниці вогнепальної зброї і майже 500 набоїв.

З початку нападу Росії 24 лютого підрозділи Національної гвардії України затримали 1733 особи, з яких 170 – представники диверсійно-розвідувальних груп. Їх передали Службі безпеки України.

Про це під час пресконференції заявив начальник відділу забезпечення громадської безпеки Національної гвардії Олександр Гриценко.

«З початку нападу росії 24 лютого підрозділи Нацгвардії затримали 1733 особи, з яких 170 – представники диверсійно-розвідувальних груп. Їх передали Службі безпеки», – сказав він.

За його словами, у затриманих вилучили 33 одиниці вогнепальної зброї і майже 500 набоїв, 15 одиниць холодної зброї, 29 гранат і більше кілограма наркотиків, додав Гриценко.

Він закликав громадян бути обережними, з огляду на те, що днями правоохоронці виявили в одному зі столичних районів розтяжку.

«Зараз наші піші патрулі залучені до громадської безпеки. Ми робимо все можливе, щоб убезпечити наших громадян», – зазначив представник Нацгвардії.

Нагадаємо, перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив, що окупанти напередодні Великодніх свят активізують діяльність ДРГ.