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На Харківщині відновлюють електропостачання у населених пунктах, – Тимошенко

Комунальники активно зайняті і у самому Харкові.

На Харківщині відновлюють електропостачання у населених пунктах, – Тимошенко

У містах та селах Харківської області, які постраждали від дій російських окупантів, продовжується відновлення комунікацій та критичної інфраструктури. Зокрема, силами спеціалістів триває відновлення подачі електроенергії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

«У місті Дергачі відновлено електропостачання 1 500 споживачам. У селищі Велика Рогань заживлено 220 будинків, у селі Мала Рогань теж йдуть роботи з відновлення електроенергії», – зазначив він.

Також комунальники активно зайняті і у самому Харкові – працівники служб розчищають вулиці та розбирають завали у Київському, Московському, Шевченківському та Немишлянському районах. Тривають інші відновлювальні роботи.

«Проводять ремонтні роботи на пошкоджених трубопроводах в Основ'янському, Шевченківському, Московському, Новобаварському та Київському районах. Почали прибирання парків у Шевченківському та Немишлянському районах міста», – наголосив Тимошенко.

Як раніше повідомляв Кирило Тимошенко, інфраструктуру звільненого від російських окупантів Чугуєва комунальники відновлюють цілодобово.

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