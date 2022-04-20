Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

Повністю відкидати можливість нового наступу на Київщину не можна, але найближчим часом такої перспективи не бачать, – речник МО

На північ від України лишилися тактичні групи ворога, які здійснюють демонстраційні дії. 

Повністю відкидати можливість нового наступу на Київщину не можна, але найближчим часом такої перспективи не бачать, – речник МО
Евакуація на Київщині (ілюстративне фото)
Фото: Макс Требухов

Повністю відкидати можливість нового сухопутного наступу на Київщину, Житомирщину та Чернігівщину не можна. Водночас у найближчій перспективі такої можливості не бачать, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у інтервʼю "РБК-Україна".

Він пояснив, що для успішного наступу потрібно ударне угруповання. На території Білорусі все ще є деякі російські підрозділи, які здійснюють на північ від України демонстраційні дії та тримають українських захисників напоготові. 

"Противник в перспективі може знову почати наступати з Білорусі. Але це залежатиме від того, якого успіху вони зможуть досягти в Донецькій і Луганській областях", – вважає Мотузяник. 

Столиця України, за його словами, добре укріплена на готова до оборони. Рівень оборони після виходу окупантів з території Київської області не тільки не знизився, а й зріс. 

"Якщо Росія колись і повернеться до питання наступу на Київ, то для цього їм треба буде зібрати величезну кількість військ. А зараз їм потрібна перемога на сході", – заявив він. 

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня російські війська намагаються продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України. 

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій не виявлено. Охорона ділянки українсько-російського кордону на зазначеному напрямку здійснюється ворогом у посиленому режимі. Тривають заходи інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також