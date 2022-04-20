Повністю відкидати можливість нового наступу на Київщину не можна, але найближчим часом такої перспективи не бачать, – речник МО

Повністю відкидати можливість нового сухопутного наступу на Київщину, Житомирщину та Чернігівщину не можна. Водночас у найближчій перспективі такої можливості не бачать, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у інтервʼю "РБК-Україна".

Він пояснив, що для успішного наступу потрібно ударне угруповання. На території Білорусі все ще є деякі російські підрозділи, які здійснюють на північ від України демонстраційні дії та тримають українських захисників напоготові.

"Противник в перспективі може знову почати наступати з Білорусі. Але це залежатиме від того, якого успіху вони зможуть досягти в Донецькій і Луганській областях", – вважає Мотузяник.

Столиця України, за його словами, добре укріплена на готова до оборони. Рівень оборони після виходу окупантів з території Київської області не тільки не знизився, а й зріс.

"Якщо Росія колись і повернеться до питання наступу на Київ, то для цього їм треба буде зібрати величезну кількість військ. А зараз їм потрібна перемога на сході", – заявив він.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня російські війська намагаються продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій не виявлено. Охорона ділянки українсько-російського кордону на зазначеному напрямку здійснюється ворогом у посиленому режимі. Тривають заходи інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах.