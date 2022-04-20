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Тіла загиблих на вулицях, поховання в дворах і постійні обстріли: "Азов" показав відео з Маріуполя

Полк підкреслює, що місто не здається і буде боротися до останнього патрона. 

Тіла загиблих на вулицях, поховання в дворах і постійні обстріли: "Азов" показав відео з Маріуполя
Маріуполь
Фото: EPA/UPG

Полк "Азов" опублікував відео із Маріуполя – міста у ворожій облозі, захисники якого стримують наступ російських окупантів уже більше місяця.

На кадрах видно тіла загиблих українців. Деякі з них лежать біля автомобілів, деякі – просто на землі. 

Зафіксовано також невпинні ворожі обстріли та влучання у житлові будинки, пожежі, спричинені російськими снарядами, випалені чорні порожні будівлі й понівечені дороги. 

"Що таке Маріуполь і маріупольці сьогодні? Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та згвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Це поховання членів сімей у дворах, понад дорогою, у дитячих садках. Це постійні обстріли житлових районів міста російськими вбивцями", – зазначили "азовці".

Вони підкреслили, що місто не здається і продовжує бути українським, поки його обороняють мужні захисники Маріуполя, поки не закінчиться останній патрон.

"Місто має бути українським, щоб мати надію на щасливе майбутнє, щоб не перетворитись на одне з багатьох вже мертвих міст невизнаних "республік", – додали в полку.

Нагадаємо, сьогодні командир 36 бригади морпіхів, яка також боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників "залишилося лише кілька днів, а то й годин".

На сьогодні Україна попередньо домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя для жінок, дітей і людей похилого віку. Увесь час окупанти не тільки тримали місто в блокаді, а й заважали централізованій евакуації. Виїзд був можливий тільки приватним транспортом, і то не щодня. 

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