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Епіфаній проголосив гетьмана Петра Сагайдачного покровителем українського війська, - Мінкультури

Дійство відбулося в Софії Київській, предстоятель ПЦУ також освятив копію гетьманського легендарного меча.

Епіфаній проголосив гетьмана Петра Сагайдачного покровителем українського війська, - Мінкультури
Фото: pomisna.info

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проголосив гетьмана Петра Сагайдачного покровителем українського війська. У Софії Київській, де відбулися урочистості, також освятили репліку легендарного меча Сагайдачного.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

В Мінкультури повідомили, що копія меча, виготовлена у 2018 році, перебувала на затопленому кораблі "Гетьман Сагайдачний". 

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Фото: Facebook/Міністерство культури та інформаційної політики України

Фото: Facebook/Міністерство культури та інформаційної політики України

"Щоб корабель не дістався ворогу, його вивели з ладу у перші дні російсько-української війни. Копію меча допомогли віднайти віце-адмірал ВМС ЗСУ Сергій Гайдук та капітан І рангу, заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Урсол. Так врятований меч прибув до Софійського собору", - зазначили в пресслужбі міністерства.

Нагадаємо, 25 березня, у день, коли католики відзначають свято Благовіщення, Папа Римський Франциск разом з єпископами всієї Католицької церкви вперше оголосив молитву про посвячення і доручення України, Росії та всього людства Непорочному Серцю Богородиці.

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