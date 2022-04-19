Генштаб ЗСУ опублікував відео знищення російського ворожого транспорту українськими артилеристами

Генштаб ЗСУ опублікував відео знищення російської техніки українськими артилеристами. Про це інформує видання Defence Express.
"У результаті артилерійського нальоту ворог не дорахувався і першого і другого. На відео зафіксовано знищення щонайменше однієї САУ 2С3, двох БМ-21 "Град" та семи одиниць автотранспорту", - повідомляє видання.
Видання зазначає, що також на відео можна розгледіти залишки машини звʼязку Р-166-0,5, яку російська армія використовує аби забезпечувати звʼязок між штабами батальйонів. Таким чином ймовірно під удар потрапив пункт бойового управління.
Нагадаємо, що українська армія пішла у контрнаступ на Донецькому напрямку і відновила контроль над містом Мар'їнка Донецької області. Спроби ворожого наступу під Харковом та Донецьком успіху не мали.