Генштаб ЗСУ опублікував відео знищення російського ворожого транспорту українськими артилеристами

На відео видно знищення щонайменше однієї російської САУ 2С3, двох БМ-21 "Град" та семи автівок.

Генштаб ЗСУ опублікував відео знищення російської техніки українськими артилеристами. Про це інформує видання Defence Express.

"У результаті артилерійського нальоту ворог не дорахувався і першого і другого. На відео зафіксовано знищення щонайменше однієї САУ 2С3, двох БМ-21 "Град" та семи одиниць автотранспорту", - повідомляє видання.

Видання зазначає, що також на відео можна розгледіти залишки машини звʼязку Р-166-0,5, яку російська армія використовує аби забезпечувати звʼязок між штабами батальйонів. Таким чином ймовірно під удар потрапив пункт бойового управління.