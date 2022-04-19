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Генштаб ЗСУ опублікував відео знищення російського ворожого транспорту українськими артилеристами

На відео видно знищення щонайменше однієї російської САУ 2С3, двох БМ-21 "Град" та семи автівок.

Генштаб ЗСУ опублікував відео знищення російського ворожого транспорту українськими артилеристами
Фото: Defence Express

Генштаб ЗСУ опублікував відео знищення російської техніки українськими артилеристами. Про це інформує видання Defence Express. 

"У результаті артилерійського нальоту ворог не дорахувався і першого і другого. На відео зафіксовано знищення щонайменше однієї САУ 2С3, двох БМ-21 "Град" та семи одиниць автотранспорту", - повідомляє видання. 

Видання зазначає, що також на відео можна розгледіти залишки машини звʼязку Р-166-0,5, яку російська армія використовує аби забезпечувати звʼязок між штабами батальйонів. Таким чином ймовірно під удар потрапив пункт бойового управління. 

Нагадаємо, що українська армія пішла у контрнаступ на Донецькому напрямку і відновила контроль над містом Мар'їнка Донецької області. Спроби ворожого наступу під Харковом та Донецьком успіху не мали.

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