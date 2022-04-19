Росіяни проводять мінування на всіх тимчасово окупованих територіях, – ГУР

Росіяни проводять мінування на всіх тимчасового окупованих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, в ніч на 18 квітня вздовж траси Херсон – Снігурівка (відрізок між Наддніпрянське – Олександрівка) окупанти провели щільне мінування полів, посадок та ґрунтових доріг.

“У Харківській області на території Великобурлуцького району дозволений прохід місцевих жителів тільки на території РФ”, – йдеться у повідомленні.

Всі другорядні дороги (зокрема – ґрунтові) повністю заміновано.

“Як пояснюють самі окупанти, це робиться з метою недопущення проїзду волонтерського транспорту та українських ДРГ”, – повідомили у розвідці.

Нагадаємо, покидаючи захоплені міста, російські військові масово заміновують території. Через такі дії ворога у Тростянці на Сумщині загинули вже п’ятеро дітей.