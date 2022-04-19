Росія завдаватиме ракетні удари по території України до кінця війни, – Арестович

Росія завдаватиме ракетні удари по території України до кінця війни.

Про це в ефіре телемарафону заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

"Ракетні удари по наших містах будуть до останнього дня війни, і безпечних місць зараз нема. Дуже багато ще ракет, вони в основному б'ють ракетами повітряного базування, які, зокрема, Україна передала за результатами Будапештського меморандуму. У цьому полягає велика іронія", – сказав Арестович.

За його прогнозом, Росія буде здійснювати ракетні обстріли ще щонайменше місяць.

"Я думаю, що ще місяць вони будуть, тут ми повинні вийти з ілюзії в цьому сенсі", – заявив він.

Нагадаємо, напередодні вранці російська армія завдала 5 прицільних ударів по Львову. Унаслідок обстрілу були пошкоджені об’єкти на залізничних коліях, через що сталися затримки поїздів.

Загинуло 7 людей. Вибуховою хвилею пошкодили готель, у якому розмістили вимушених переселенців зі східних областей України. 11 людей отримали поранення, серед них – трирічний переселенець. Троє поранених перебувають у важкому стані в реанімації.

На станції технічного обслуговування, куди поцілила ракети, спалено та пошкоджено десятки автомобілів. Пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару, ліквідували аж увечері.

Ракети, якими російські військові обстріляли сьогодні Львів, випустили з Каспійського регіону. Ворог міг цілитися у залізничний вокзал.