Туреччина надасть допомогу в розмінуванні українських територій, - Монастирський

Міністри внутрішніх справ обох країн обговорили можливість відправлення до України турецьких спеціалістів та передачі спеціалізованої техніки.

Туреччина надасть допомогу в розмінуванні та відновлювальних роботах в Україні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

19 квітня Монастирський провів телефонну розмову з турецьким колегою Сулейманом Сойлу.

Як зазначили в пресслужбі МВС, міністри обговорили можливість відправлення до України турецьких спеціалістів та передачі спеціалізованої техніки для розмінування та відновлювальних робіт.

Також очільник МВСУ проінформував Сойлу про хід бойових дій та оборону України від російської агресії.

Нагадаємо, за інформацією МВС, від початку широкомасштабного військового вторгнення Росії вдалося знешкодити 68 345 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини.

Нещодавно перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив, що МВС планує ініціювати перед урядом України збільшення кількості спеціалістів-вибухотехніків, щоб пришвидшити нейтралізацію російських боєприпасів.

Днями 11 іноземних рятувальників допомагали ДСНС розбирати завали в Бородянці.