ЗСУ звільнили від загарбників 919 сіл і містечок, розмінували 70 населених пунктів, - Тимошенко

Українські бійці звільнили від окупантів 919 населених пунктів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"На деокупованих територіях Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей розташовано понад 11 тисяч населених пунктів. Понад 3 тисячі з них перебували або ще перебувають під окупацією. Наразі деокуповано 919 населених пунктів. 29% з них вже активували роботу органів місцевого самоврядування", - зазначив Тимошенко.

За його словами, у 192 населених пунктах розпочали роботу гуманітарні штаби, а в 70 фахівці завершили розмінування територій.

Нагадаємо, в Чернігові силами ДСНС завершено розбір завалів на стадіоні імені Гагаріна та на вулиці В’ячеслава Чорновола.

У МВС повідомили, що за добу піротехніки знайшли понад півтори тисячі небезпечних предметів і обстежили майже 512 га українських територій.