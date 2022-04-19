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Вдалося заблокувати майже 2 тисячі ворожих інтернет-ресурсів, - Клименко

До тематичних Telegram-каналів Кіберполіції приєдналися понад 170 тисяч українців, які надіслали майже чотири мільйони скарг на російські пропагандистські ресурси.

Вдалося заблокувати майже 2 тисячі ворожих інтернет-ресурсів, - Клименко
Фото: Facebook/Ігор Клименко

Майже 2000 ворожих інтернет-ресурсів вдалося заблокувати Кіберполіції за підтримки небайдужих українців. Загальна аудиторія каналів становить понад 17 млн користувачів.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

"Допомогли Кіберполіції у блокуванні небайдужі користувачі тематичних Телеграм-каналів https://t.me/stoprussiachannel та https://t.me/stopdrugsbot. До них вже приєдналися понад 170 тисяч активістів, які надіслали майже 4 мільйони скарг на різні інформаційні ресурси російських окупантів", - зазначив Клименко.

Він нагадав, що працює ще один чат-бот для українців – "Народний месник" (https://t.me/ukraine_avanger_bot).

"Сюди надсилають інформацію про пересування ворожої техніки, російських військових та їх поплічників, виявлених мародерів або ж знайдені нерозірвані боєприпаси.  Всього ми отримали понад 47 тисяч повідомлень, серед яких було чимало корисних даних", - додав очільник Нацполіції.

Фото: Facebook/Ігор Клименко

Фото: Facebook/Ігор Клименко

Клименко закликав українців долучатися до боротьби з російськими окупантами та антиукраїнською пропагандою.

Нагадаємо, в березні Кіберполіція повідомила, що українці допомогли заблокувати 1500 ворожих ресурсів у соцмережах із загальною аудиторією близько 15 млн користувачів.

На початку квітня в Мінцифри заявили, що ІТ-армія атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів.

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