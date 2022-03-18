​Українці допомогли заблокувати 1500 ворожих ресурсів у соцмережах, - Кіберполіція

Заблоковані канали налічували близько 15 мільйонів аудиторії.

Завдяки скаргам українців вдалося заблокувати 1500 ворожих ресурсів у соцмережах.

Про це повідомили в Кіберполіції.

26 лютого відомство створило телеграм-канал StopRussiaChannel | MRIYA - https://t.me/stoprussiachannel і телеграм-бот - https://t.me/stopdrugsbot.

Розробки допомагають протидіяти проросійській пропаганді та дезінформації через надсилання скарг на небезпечний контент у соцмережах. Користувачі надсилають боту лінк на канал/спільноту, які вважають шкідливими. Тоді адміністрація оцінює контент об'єкта скарги, а далі користувачі починають надсилати скарги на пропагандистські ресурси.

"Від моменту створення до каналу приєдналися майже 150 тисяч учасників. Вони надіслали понад 3 200 000 скарг на різні інформаційні ресурси окупантів. Загалом вдалося заблокувати 1500 ресурсів агресора. Заблоковані канали налічували близько 15 млн аудиторії. Також окремо було заблоковано 3178 публікацій, що виправдовували військові злочини й загибель мирного населення України", - повідомили в Кіберполіції.

На інший спеціальний бот у Телеграмі "Народний месник" користувачі надіслали понад 44 тисячі повідомлень.

"Сюди користувачі можуть повідомляти про мітки, залишені ворогом, виявлену техніку або військових-окупантів, випадки мародерства, а також місця знаходження снарядів, що не розірвались", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, ДСНС України на початку березня запустила інформаційний чат-бот у WhatsApp для надійного інформування українців про надзвичайні ситуації.

СБУ відкрила в чат-боті https://t.me/stop_russian_war_bot нову функцію - для боротьби на кіберфронті. Сюди українці можуть надсилати інформацію про вразливі точки в кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі).

Мінцифри запустило в Telegram чат-бот єВорог - тут кожен може повідомити місце перебування російських військ в Україні.