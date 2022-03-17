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Європейське космічне агентство ​відмовилося від співпраці з "Роскосмосом", РФ заявила, що самостійно відправить місію на Марс

Ракету планували запустити з Байконура у серпні-вересні 2022 року.

Європейське космічне агентство ​відмовилося від співпраці з "Роскосмосом", РФ заявила, що самостійно відправить місію на Марс
Фото: nasa.gov

Європейське космічне агентство оголосило про призупинення співпраці з російською держкорпорацією "Роскосмос" у спільному російсько-європейському проєкті "ЕкзоМарс" (ExoMars) з дослідження Марса. 

Керівна рада ЄКА одноголосно ухвалила таке рішення через війну РФ в Україні, зазначається у заяві на сайті агентства.

Проєкт передбачав, що у серпні-вересні 2022 року з космодрому Байконур на ракеті-носії "Протон-М" на Марс відправлять міжпланетний апарат. Марсохід мав зібрати на Червоній планеті докази існування життя колись чи тепер.

У відповідь глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Росія самостійно відправить місію на Марс. 

"Так, ми втратимо кілька років, але ми повторимо наш посадковий модуль, забезпечимо його ракетою-носієм "Ангара" і з нового стартового комплексу космодрому "Східний" проведемо самостійно цю дослідницьку експедицію", – заявив він.

Глава ЄКА Йозеф Ашбахер вважає, що оскільки стартове вікно в 2022 році втрачено, запуск місії "ЕкзоМарс" на поверхню Червоної планети з партнерами з Франції або США буде можливим не раніше 2026 року.

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