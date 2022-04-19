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Henkel оголосила про вихід з російського ринку

"Очікувані фінансові наслідки запланованого виходу для Henkel наразі не піддаються кількісній оцінці", - зазначили в компанії.

Henkel оголосила про вихід з російського ринку
Фото: Facebook/Henkel

Німецька компанія Henkel йде з російського ринку.

Відповідну заяву опублікували на сайті концерну 19 квітня.

"На тлі поточних подій війни в Україні Henkel вирішила припинити свою діяльність у Росії. Процес виконання зараз готується. Henkel тісно співпрацюватиме зі своїми командами в Росії над деталями, щоб забезпечити впорядкований процес. Тим часом 2500 співробітників Henkel у Росії будуть, як і раніше, найняті та оплачені. Очікувані фінансові наслідки запланованого виходу для Henkel наразі не піддаються кількісній оцінці", - йдеться в заяві компанії.

В Henkel зазначили, що "засуджують війну проти України та насильство щодо безневинних мирних жителів".

Гендиректор компанії Карстен Кнобель повідомив, що "пріоритетом залишається зробити все можливе, щоб підтримати наших колег в Україні".

Нагадаємо, днями про вихід з російського ринку оголосила компанія Reckitt, якій належить бренд Durex. У березні закрив свої представництва в Москві та Мінську Європейський банк реконструкції та розвитку, а Carlsberg, якому належить найбільша пивна компанія РФ, заявив про продаж своїх заводів у Росії. 

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