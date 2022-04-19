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Росія планувала вторгнення в Білорусь, щоб придушити протести після фальсифікацій виборів, - українська розвідка

"Окупація РБ планувалася під приводом уникнення втягування росії "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".

Росія планувала вторгнення в Білорусь, щоб придушити протести після фальсифікацій виборів, - українська розвідка
Фото: mil.by

РФ планувала військове вторгнення в Білорусь.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії росії до вторгнення та захоплення території білорусі. Після фальсифікацій президентських виборів в білорусі зс рф розробили план вторгнення та придушення народних протестів", - зазначили українські розвідники.

В ГУР кажуть - одним із доказів підготовки Росії до військової агресії проти сусідньої держави є "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи".

Росія планувала окупувати РБ під приводом уникнення від втягування "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе", пояснили в українській розвідці.

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року відбувся перший тур президентських виборів у Білорусі. За офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів, а його основна суперниця Тихановська - понад 9%.

Після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності у Мінську, а також в інших містах країни почали збиратися протестувальники. Протести охопили не тільки столицю, а й інші міста. За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. Тоді на прохання Лукашенка Володимир Путін створив резерв силовиків. 

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