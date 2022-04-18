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США запровадили статус тимчасового захисту для громадян України, - Єрмак

Українці зможуть залишитися в країні на 18 місяців з можливістю подання документів на дозвіл на працевлаштування.

США запровадили статус тимчасового захисту для громадян України, - Єрмак

Сполучені Штати Америки запровадили анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України які фізично знаходились в країні

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, відповідне рішення внесено у Федеральний реєстр та буде оприлюднене 19 квітня 2022 року.

"Маю зазначити, що на прохання української сторони, дату на період якої громадяни України мали знаходитись на території США для кваліфікації на TPS, було перенесено з 1 березня на 11 квітня 2022 року. Таким чином, громадяни України, які фізично перебували на території США станом на 11 квітня зможуть скористатися цієї програмою", - написав Єрмак у соцмережах.

Він також пояснив, що статус тимчасового захисту надасть можливість українцям залишитися у США терміном до 18 місяців з можливістю подання документів на дозвіл на працевлаштування в країні.

Нагадаємо, українські біженці також  матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій.

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