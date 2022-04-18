Нинішній наступ є продовженням турецької кампанії в Іраку та Сирії проти Робітничої партії Курдистану.

Туреччина розпочала нову військову операцію в Іраку. Авіація спільно з підрозділами спецназу атакувала об'єкти "Робітничої партії Курдистану", яку визнано терористичною організацією.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Військова операція, яка отримала назву "Кіготь Замок", зосереджена у трьох основних регіонах: Метіна, Зап та Авасін-Басян на півночі країни.

Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da! 🇹🇷 pic.twitter.com/H6fiMvcExL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2022

За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, операція проходить успішно, відповідно до плану. Цілі, позначені на першому етапі, захоплені.

За словами чиновника, мета цієї операції – "запобігання терактам та забезпечення безпеки наших кордонів". Наступальні дії підтримувалися артилерійськими частинами. Інформації щодо жертв та постраждалих міністр не надав.

Фото: Міноборони Туреччини Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар

"Наші героїчні пілоти успішно вразили цілі, що складаються з укриттів, бункерів, печер, тунелів, складів боєприпасів і так званих штабів. Ми сповнені рішучості врятувати нашу благородну націю від терористичної біди, яка переслідувала нашу країну протягом 40 років. Наша боротьба триватиме, допоки не буде нейтралізований останній терорист", – заявив глава турецького Міноборони.

Нинішній наступ є продовженням турецької кампанії в Іраку та Сирії проти Робітничої партії Курдистану та Загонів народної самооборони, які складаються із сирійців та курдів. Їх офіційна Анкара вважає терористичними угрупованнями і цієї ж позиції дотримуються країни ЄС, США, а також низка інших держав.

Конфлікт між Туреччиною та Робітничою партією Курдистану триває протягом майже 40 років. Курди є другим за чисельністю народом Туреччини. Вони живуть переважно на сході країни. Робітнича партія Курдистану домагається створення політичної автономії у складі Туреччини.

У бойових діях, які переважно зосереджувалися на південному сході від Туреччини, загинуло близько 40 тисяч людей. Офіційна Анкара також звинувачує владу Іраку у тому, що вона стоїть на боці курдів.