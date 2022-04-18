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У Києві відновили роботу 16 дипломатичних представництв

МЗС подякувало дипломатам за підтримку та віру в Україну.

У Києві відновили роботу 16 дипломатичних представництв
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Станом на 18 квітня у Києві знову працюють 16 іноземних дипломатичних представництв.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Зазначається, що це представництва Євросоюзу, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану.

"З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй відновлює роботу свого офісу в Києві.

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