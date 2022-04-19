Киргизстан відмовив Росії у створенні біолабораторії на території республіки

Проєкт обговорювався на засіданні міжурядової комісії з торгівельно-економічного, науково-технічного та гуманітарного співробітництва 14 квітня.

Росія запропонувала Киргизстану розглянути можливість будівництва на території республіки біологічної лабораторії рівня BSL-3, однак киргизька сторона висловилася проти реалізації цього проєкту.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я республіки.

За інформацією МОЗ, проєкт створення біолабораторії обговорювався на засіданні міжурядової Киргизько-Російської комісії з торгівельно-економічного, науково-технічного та гуманітарного співробітництва, яке відбулося 14 квітня в Москві.

Зазначається, що сторони домовилися продовжити співробітництво в галузі охорони здоров'я, у тому числі "шляхом розширення прямих зв'язків між медичними, науковими та освітніми організаціями". Також, за даними МОЗ, було вирішено "продовжити нарощувати взаємодію з питань спільного вивчення, профілактики та реагування на інфекційні хвороби в рамках російських ініціатив щодо сприяння міжнародному розвитку".

Зазначимо, що для різних груп лабораторних інфекцій розроблено практичні настанови, в яких описується відповідне обладнання для безпечного зберігання біологічного матеріалу. Ці посібники називають рівнями біологічної безпеки. Існує чотири рівні біобезпеки. Під рівнем BSL-3 мають на увазі приміщення лабораторій, де проводять роботи із збудниками II групи патогенності.

У 2008 році в Киргизстані вже обговорювалася можливість створення біолабораторії третього класу безпеки. Тоді було підписано відповідний двосторонній договір з урядом Канади. Уряд Киргизстану повідомляв, що вже затверджено графік роботи з будівництва лабораторії і навіть визначено її генерального проєктувальника. Проте ця ініціатива викликала протидію з боку громадськості, і від проєкту довелося відмовитись.

Нагадаємо, в березні Росія чи не щодня оприлюднювала нову дезінформацію про наявність в Україні хімічної чи біологічної зброї, включно з ковідними кажанами. Йшлося також про "роботи з патогенами птахів і рептилій з подальшим переходом до вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірки".

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров також заявляв, що "біологічна зброя", яку нібито створюють в Україні за підтримки США, є етнічно орієнтованою.