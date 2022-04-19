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США розглядають можливість визнати РФ державою-спонсором тероризму

Зараз в такому списку у США тільки чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба і Сирія.

США розглядають можливість визнати РФ державою-спонсором тероризму
Нед Прайс
Фото: US Embassy and Consulates in Russia

Державного департаменту США вивчають всі доступні їм інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності повномасштабний напад на Україну, в тому числі можливість оголосити РФ державою, що підтримує тероризм.

Про це повідомляє CNN.

За словами речника Держдепу США Неда Прайса, на ухвалення відповідного рішення може знадобитися кілька тижнів.

Згідно з визначенням Держдепу, держава-спонсор тероризму – «неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму». Зараз в такому списку у США тільки чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба і Сирія.

Оголошення Росії державою-спонсором тероризму може мати ряд наслідків, зокрема, запровадження економічних санкцій проти держав, які продовжують вести бізнес з РФ, заморожування активів Москви в США, включаючи нерухомість, і заборону на різноманітний експорт товарів подвійного призначення.

Раніше Білий дім оголосив, що США ухвалять рішення офіційно визнати дії Росії у війні проти України геноцидом.

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