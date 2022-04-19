Байден і Макрон проведуть нараду щодо нового наступу Росії на Україну

Президент США Джозеф Байден і президент Франції Емманюель Макрон 19 квітня проведуть нараду з лідерами інших держав щодо нового наступу Росії на Україну.

Про це пише телеканал BFMTV з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

У зустрічі мають узяти участь лідери Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі, Румунії, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель.

Нагадаємо, учора Емманюель Макрон заявив, що не збирається до Києва і приїде лише тоді, коли "це принесе користь". Він також повідомив, що не проводив телефонних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як стало відомо про звірства росіян у Бучі на Київщині.