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Байден і Макрон проведуть нараду щодо нового наступу Росії на Україну

Також буде присутнє керівництво НАТО.

Байден і Макрон проведуть нараду щодо нового наступу Росії на Україну
Фото: EPA/UPG

Президент США Джозеф Байден і президент Франції Емманюель Макрон 19 квітня проведуть нараду з лідерами інших держав щодо нового наступу Росії на Україну. 

Про це пише телеканал BFMTV з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

У зустрічі мають узяти участь лідери Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі, Румунії, а також  генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель.

Нагадаємо, учора Емманюель Макрон заявив, що не збирається до Києва і приїде лише тоді, коли "це принесе користь". Він також повідомив, що не проводив телефонних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як стало відомо про звірства росіян у Бучі на Київщині.

Білий дім також не розглядає можливості візиту Байдена до Києва

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