ЄБРР закриває свої офіси в Москві та Мінську

Таке рішення є неминучим наслідком дій, скоєних РФ за допомогою Білорусі".

Європейський банк реконструкції та розвитку закриває свої представництва в Москві та Мінську через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

"ЄБРР рішуче засудив війну з Україною. І рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим наслідком дій, скоєних Російською Федерацією за допомогою Білорусі", – йдеться у повідомленні.

В ЄБРР також зазначили, що продовжують підтримувати Україну, і наразі вже узгоджено перший пакет фінансової допомоги в розмірі 2 млрд євро.

Нагадаємо, 9 березня банк погодив виділення 2 мільярдів євро для допомоги громадянам, компаніям і країнам, які постраждали від війни. ЄБРР також пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою України, щойно дозволять умови. Йдеться про відновлення засобів існування та бізнесу, критичної інфраструктури, надання послуг.

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