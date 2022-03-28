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Heineken оголосив про виведення бізнесу з Росії

Концерн володіє девʼятьма заводами на території РФ, що випускають пиво під локальними брендами. 

Heineken оголосив про виведення бізнесу з Росії
Фото: EPA/UPG

Пивоварний гігант Нідерландів Heineken у понеділок оголосив про виведення свого бізнесу з Росії. 

Раніше концерн обіцяв тільки зупинити нові інвестиції у свої російські заводи та експорт продукції. Про це пише Reuters.

”Ми дійшли висновку, що право власності Heineken на бізнес у Росії більше не є стійким і життєздатним у поточних умовах”, – йдеться в повідомленні концерну. 

У Росії працюють 9 заводів Heineken, що випускають продукцію під локальними назвами, зокрема: ”Жигулівське”, ”Волга”, ”Степан Разін” та інші. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну концерн оголосив, що в РФ більше не будуть продавати та випускати пиво під брендом Heineken, але заводи продовжать роботу та випуск напоїв під місцевими брендами.

Концерн не отримає жодного прибутку від передачі права власності на російський бізнес. 1800 співробітникам заводів обіцяють сплатити зарплату. 

Reuters зазначає, що рішення концерну про виведення бізнесу очікувано посилить тиск на данського конкурента Carlsberg, що володіє найбільшою російською пивоварною компанією ”Балтика”. 

Розривати бізнес-звʼязки з Росію світовий бізнес закликає українська влада. Президент Володимир Зеленський у зверненні до ФРН підкреслював, що окупанти не повинні отримувати жодного євро. 

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