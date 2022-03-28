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"Маріуполь - це друге Алеппо" - глава МЗС Франції

Якщо Захід нічого не зробить для допомоги мирним жителям Маріуполя, то це стане колективною провиною.

"Маріуполь - це друге Алеппо" - глава МЗС Франції
Фото: EPA/UPG

"Маріуполь — це друге Алеппо". Так охарактеризував дії російських військ в українському місті міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає The Guardian. Глава зовнішньополітичного відомства Республіки закликав негайно допомогти оточеному населеному пункту.

Він зазначив, що Захід має колективно відреагувати на ситуацію довкола українського міста та вжити термінових заходів. 

"Якщо Захід нічого не зробить для допомоги мирним жителям оточеного Маріуполя, то це стане колективною провиною", - зазначив він під час промови в Досі. 

«Військова облога – жахливий спосіб ведення війни, бо мирне населення винищується. Страждання жахливі», - зазначив Ле Дріан. 

Алеппо - сирійське місто, майже вщент зруйноване під час атаки режиму Асада та російських військ, що його підтримували з повітря. Алеппо також перебувало в облозі. 

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