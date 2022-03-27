Денісова закликала МАГАТЕ долучитися до гасіння пожежі лісів у зоні ЧАЕС

Горіння понад 10 тисяч гектарів лісів у зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС несе загрозу радіації Україні, Білорусі та країнам Європи. МАГАТЕ має якнайшвидше відправити до України експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправних наслідків для всього світу.

Про це на своїй сторінці у FB повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

«У зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії горить понад 10 тисяч гектарів лісів, зафіксовано 31 пожежу, що спричиняє підвищений рівень радіоактивного забруднення повітря. Контроль і гасіння пожеж неможливі через захоплення зони відчуження російськими військами», – написала вона.

Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи.

«Через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшується, що може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час. Полум’ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які знаходяться на території Чорнобильської зони», – наголосила омбудсмен.

Вона звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з вимогою якнайшвидше відправити до України експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправних наслідків не лише для України, але й для всього світу.

«Попередити катастрофічні наслідки можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території. Тому закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки», – закликала Денисова.

Нагадаємо, у Міндовкіллі повідомили, що через дії російських окупантів пожежі в зоні відчуження охопили понад 10 тисяч га. Зафіксовано 31 осередок великих пожеж; у міністерстві не виключають існування значної кількості менших джерел займання.