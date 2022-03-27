Фінляндія припиняє як пасажирське, так і вантажне залізничне сполучення з Росією

Фінський оператор поїздів VR після оголошення про скасування пасажирського сполучення з РФ заявив і про призупинення вантажних перевезень із 27 березня.

Про це йдеться у заяві VR Group.

"VR Transpoint (дочірня компанія державного залізничного оператора VR. - Ред.) призупиняє вантажні перевезення з Росії до подальшого повідомлення. Продовження вантажних перевезень між Росією та Фінляндією більше неможливе через санкції, запроваджені проти Російських залізниць (РЖД). VR Group зобов’язана виконувати санкції, введені західними країнами", - заявив президент VR Transpoint Мартті Коскінен.

Нагадаємо, що пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією та Росією швидкісними поїздами Allegro припиняється з 28 березня. 27 березня відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом і Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR.

Нагадаємо, що Німеччина скорочує свою залежність від російських енергоносіїв швидше, ніж прогнозували. Зокрема, країна планує скоротити імпорт російської нафти вдвічі до середини літа і майже припинити імпорт до кінця року, заявив віцеканцлер Роберт Габек.

25 березня США та ЄС оголосили про ініціативу, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу.