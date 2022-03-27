США не мають стратегії зміни режиму у Росії, – Блінкен

Держсекретар Ентоні Блінкен прокоментував слова президента Джо Байдена про те, що Володимир Путін «не може залишатися при владі», повідомляє Reuters.

«Як ви знаєте, і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні де-небудь ще, якщо на те пішло», – сказав Ентоні Блінкен.

Він також додав, що президент США мав на увазі те, що «Путін просто не може бути уповноважений вести війну або брати участь в агресії проти України чи когось іншого».

Нагадаємо, виступаючи у Варшаві у суботу, президент США сказав про Путіна: «Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі».

Як повідомило видання The Washington Post з посиланням на чиновників Білого дому, фраза була експромтом, її не було у підготовленому тексті промови.

The Washington Post також процитувало слова Річарда Хааса, президента Ради з міжнародних відносин: «Зараз має бути два пріоритети: припинення війни на умовах, які Україна може прийняти, і запобігання будь-якої ескалації з боку Путіна. І цей коментар (про Путіна, який не може залишатися при владі, – LB.ua) не узгоджується з обома цілями».

«Президент США ускладнив важку ситуацію, а небезпечну – ще більш небезпечною, – написав він згодом у Twitter. – Це очевидно. Менш очевидним є те, як усунути наслідки, але я пропоную його головним помічникам зв’язатися зі своїми колегами і дати зрозуміти США, готові мати справу з цим російським урядом».